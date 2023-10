Kacper zaginął po szkole. Rodzina jest zrozpaczona. "Mógł być do tego zmuszony"

Kacper Jastrzębski uczęszcza do Pomorskiej Szkoły Rzemiosł przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku. To tam 18-latek był widziany po raz ostatni. Zrozpaczona rodzina nie może się skontaktować z synem. Policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu chłopaka.

Kacper Jastrzębski zaginął w Gdańsku po szkole

"Lekcje zakończyły się o godz. 16:20. Kacper wyszedł ze szkoły ok. godz. 16:40. Jego telefon przedostatnim razem logował się o godz. 16:49. Następnie zamilkł aż do godz. 18:51 (na kilka sekund logowanie, bez kontaktu). Ostatni raz mieliśmy z Kacprem kontakt o godz. 9:50 rano. Obecnie pojawia się wyłącznie komunikat - abonent jest niedostępny" – relacjonował ojciec zaginionego.

Według bliskich chłopaka o godz. 17:00 Kacper prawdopodobnie zawarł umowę na nowy numer telefonu w sieci Play. Obawiają się, że mógł zostać do tego zmuszony. Ktoś mógł wykorzystać dane 18-latka lub jego samego do popełnienia przestępstwa. "Do tej pory Kacper nie skontaktował się z nikim rodziny ani znanych nam osób" - czytamy.

Rodzice szukają 18-letniego Kacpra Jastrzębskiego. Opublikowano zdjęcia

Kacper Jastrzębski był ubrany w czarne sportowe buty, ciemne dżinsy, szarą bluzę z kapturem oraz ciemną kurtkę pikowaną z poprzecznymi przeszyciami. "W taką pogodę, jak mamy ostatnimi dniami, nosił oba kaptury na głowie. Plecak szkolny jest wielokolorowy (dokładny model wśród zdjęć)" - przekazał na Facebooku Jakub Jastrzębski.

18-latek ma zdiagnozowanego Aspergera, nosi też aparaty słuchowe. "Jest szczupłej budowy ciała, ma 173 cm wzrostu, brązowe oczy i ciemnobrązowe włosy, krótko obcięte" - czytamy.

Cechy charakterystyczne Kacpra to:

wyraźnie zarysowana dolna szczęka

dwa wyraźne pieprzyki na prawym policzku

zegarek ze wskazówkami, czarnym paskiem i srebrnej kopercie nosi na prawym ręku (widać to na zdjęciach).

Jeżeli ktokolwiek wie coś na temat zaginięcia Kacpra, proszony jest o pilny kontakt pod jednym z poniższych numerów telefonu:

Jakub Jastrzębski – 660710011,

Karolina Jastrzębska – 602365419,

Katarzyna Romanowska – 609999693,

lub z najbliższym komisariatem policji.