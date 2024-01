Nie żyje 34-letnia kobieta. Do tragedii doszło chwilę przed północą

34-letnia kobieta zginęła pod kołami pociągu. Do zdarzenia doszło przed północą, na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Policjanci badają okoliczności tego zdarzenia, czy było to samobójstwo czy też inne okoliczności towarzyszyły temu zdarzeniu - powiedziała PAP asp. Aleksandra Pieprzycka z KWP we Wrocławiu.