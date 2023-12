40 ciosów nożem. O sprawie wstrząsającej zbrodni na komorniczce w podcaście "Materiał dowodowy"

W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces przeciwko Karolowi M. Oskarżonemu za popełnione przestępstwa grozi dożywocie. Mężczyzna stanął przed sądem nie tylko za zabójstwo komorniczki, ale także za usiłowanie pozbawienia życia policjanta i pracownika kancelarii oraz za naruszenie nietykalności cielesnej i grożenie śmiercią kolejnej osobie.

Trzy dni po zabójstwie komorniczki Ewy Kochańskiej oraz w dniu jej pogrzebu wszystkie kancelarie komornicze w Polsce były zamknięte. Odbyło się to na znak protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników i ich pracowników.

Mąż Ewy Kochańskiej, Jarosław, do dziś nie może pogodzić się ze stratą żony. Ma sporo pretensji do policjantów z Łukowa. Uważa, że tej tragedii mogli zapobiec. Dlatego do prokuratury złożył zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy. Niedawno ruszyło śledztwo w tej sprawie

Szokujący atak nożem na komorniczkę

18 listopada 2022 roku Karol M. najpierw wszczął awanturę w jednej z kancelarii komorniczych w Łukowie, następnie uderzył i opluł kobietę, która przypadkowo spotkał, aż w końcu brutalnie pozbawił życia Ewę Kochańską - komorniczkę sądową. Co kierowało zabójcą? Dlaczego jego ofiarą stała się urzędniczka państwowa? I czy tej tragedii dało się zapobiec? Dowiesz się tego słuchając podcastu kryminalnego Radia ZET "Materiał dowodowy":

