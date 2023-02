Tragedia w radiowozie. Nagle stracił przytomność i zmarł

Do tragedii doszło w nocy z 19 na 20 lutego. Przed godziną 3 jedna z knurowskich rodzin wezwała na pomoc policyjny patrol. Członek tej rodziny, nietrzeźwy 55-latek, był agresywny. Swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siostry i ojca, ale także samego siebie.

Knurów. Śmierć w radiowozie. Prokurator zlecił sekcję zwłok

– Policjanci zatrzymali mężczyznę, konieczne było założenie mu kajdanek – powiedział rzecznik gliwickiej policji podinsp. Marek Słomski. 55-latek został przewieziony do komisariatu w Knurowie. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Po sporządzeniu dokumentacji zapadła decyzja o przewiezieniu go na badania do szpitala. Jak zaznacza policja, to normalne procedury przed osadzeniem w policyjnym areszcie.

– Agresora przewożono volkswagenem transporterem, w zakratowanej części dla osób zatrzymanych. O godzinie 4:50, podczas dojazdu do szpitala, na autostradzie A1, funkcjonariusz dozorujący zauważył, że 55-latek osunął się. Mundurowi natychmiast zatrzymali radiowóz, powiadomili dyżurnego komisariatu i rozpoczęli akcję reanimacyjną – relacjonował podinsp. Słomski.

Resuscytację od policjantów przejęła wezwana na miejsce załoga ratownictwa medycznego. Niestety, mimo długotrwałej akcji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Na miejsce wezwano prokuratora oraz ekipę dochodzeniową. Sekcja zwłok wykaże, co było przyczyną śmierci mężczyzny.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP