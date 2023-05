Wypadek autokaru z dziećmi na obwodnicy Końskich w województwie świętokrzyskim. Do zderzenia z samochodem osobowym, za kierownicą którego siedziała 18-letnia kobieta, doszło przed 8.00. Samochodem osobowym podróżowało pięc osób - dwie nieprzytomne musiały być ewakuowane z rozbitego wozu. Autokar przewoził 29 dzieci. W sumie do szpitala trafiły trzy osoby - jak ustala portal RadioZET.pl, wśród rannych przewiezionych do szpitala jest 18-letnia kobieta zza kierownicy Skody. Jej stan jest określany jako krytyczny.

Wypadek autokaru w Końskich. Są ranni

Lokalny portal tkn24.pl relacjonuje, że to najprawdopodobniej osobowa skoda doprowadziła do wypadku. Samochody zderzyły się w pobliżu skrzyżowania ulic Koneckich Odlewników i Staszica. 18-latka za kierownicą skody miała nie ustąpić pierwszeństwa.

Koskie: wypadek autokaru z dziećmi

Stan krytyczny po wypadku w Końskich. 18-latka walczy o życie

Wszystkie trzy osoby, które trafiły do szpitala to pasażerowie osobówki. Ustaliliśmy, że dwie są w stanie ciężkim - to pasażerka i jeszcze jedna osoba. 18-letnia kobieta, która prowadziła samochód, jest w stanie krytycznym. Walczy o życie. Dzieci z autokaru nie zgłaszały żadnych urazów.

Na miejscu wciąż pracują służby, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień. Objazdy prowadzone są ulicą Warszawską w kierunku Gowarczowa - ale tylko z wykorzystaniem jednego pasa ruchu.

RadioZET.pl/tkn24.pl