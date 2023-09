Kontrole na granicy z Niemcami już w tym tygodniu? Berlin reaguje na sytuację w Polsce

- Moim zdaniem jest to szansa na bardziej zdecydowaną walkę z przestępczością, jaką jest przemyt ludzi - potwierdziła w piątek Faeser w rozmowie z „Welt am Sonntag”.

Niemiecka policja, która apelowała o przywrócenie kontroli na polsko-niemieckiej granicy od wielu miesięcy, twierdzi, że funkcjonariusze będą gotowi tak szybko, jak to możliwe.

Niemcy mogą przywrócić kontrole na granicy z Polską

Powodem przywrócenia kontroli nie jest afera wizowa. To efekt nieszczelnych polskich granic na wschodzie kraju. Według Niemców, mimo zapory na granicy z Białorusią, przez Polskę do Niemiec każdego miesiąca przedostaje się nawet kilka tysięcy uchodźców, którzy dostali się do naszego kraju w nielegalny sposób.

Kontrole, także z powodu nielegalnej migracji, funkcjonują już na granicy z Austrią. Teraz posterunki mają się pojawić na przejściach z Polską i Czechami.