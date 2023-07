Koszmar na drodze, lądował LPR. Dwie osoby nie żyją, wśród rannych dzieci

Dwie osoby - kobieta i mężczyzna w wieku około 40 lat - zginęły w tragicznym wypadku, do którego doszło w województwie pomorskim. Wiadomo, że doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Niestety, w wypadku trzy inne osoby odniosły obrażenia, dwie z nich to dzieci.