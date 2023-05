36-letni Bartłomiej K. odpowie za to, że przekroczył prędkość o 12 km/h i potrącił 10-letnią rowerzystkę, która zajechała mu drogę. Dziewczynka w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Zdaniem biegłego, choć to dziecko wykonało niewłaściwy manewr, to K. mógłby uniknąć potrącenia, gdyby jechał z przepisową prędkością.