Jak przekazał w rozmowie PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, st. sierż. Dawid Łaszcz, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku we wtorek ok. godz. 11. Doszło do niego w Ząbinowicach niedaleko Bytowa (woj. pomorskie).

Ząbinowice. Nie żyje 2-latek potrącony przez babcię

- Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wstępnie ustalili, że na prywatnej posesji 51-letnia kobieta najechała pojazdem audi na swojego 2-letniego wnuka. Kobieta była trzeźwa - poinformował funkcjonariusz.

- Służby ratunkowe na miejscu przywróciły czynności życiowe chłopcu. 2-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, w którym niestety zmarł - dodał Łaszcz.

Jak podkreślił, na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratury zabezpieczyli pojazd i wszystkie ślady. Obecnie trwa ustalanie okoliczności tego wypadku.

