Koszmar nad wodą. 50-latek próbował ratować psa. Nie żyje

Tragicznie zakończyła się akcja ratowania mężczyzny, który w Krakowie wskoczył do Wisły by ratować swojego psa. Udało się go odnaleźć, ale niestety już nie żył. - Była prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ale stwierdzono zgon - przekazał Wirtualnej Polsce rzecznik małopolskich strażaków.