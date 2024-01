73-letni mieszkaniec gminy Kruklanki w województwie warmińsko-mazurskim zaginął 5 stycznia. Mężczyzna przekazał rodzinie, że wychodzi do sąsiada. Jednak do niego nie dotarł. W niedzielę znaleziono jego zwłoki. Jak poinformowała policja, ciało martwego 73-latka znajdowało się w zaspie śnieżnej, niedaleko jego domu.

Mrozy w Polsce. Reagujmy na osoby zagrożone wychłodzeniem

Rzeczniczka giżyckiej policji asp. sztab. Iwona Chruścińska podkreśliła, że funkcjonariusze patrolujący ulice zwracają uwagę na osoby, które mogą być narażone na wychłodzenie. Odwożą je do miejsc zamieszkania lub do placówek, w których mogą przetrwać najchłodniejsze dni i noce.

Policja w Olsztynie poinformowała w poniedziałek, że mundurowi interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którym groziło wychłodzenie. 63-letni mężczyzna spał w wiacie śmietnikowej na jednym z osiedli. Okazało się, że jest bezdomny. Odwieziono go do schroniska. Inny bezdomny 43-latek nie chciał opuścić autobusu komunikacji miejskiej. Ponieważ był pijany, policjanci odwieźli go do izby wytrzeźwień. Z kolei w Bartoszycach po zgłoszeniu od świadków policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który zasnął na ławce.

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w Olsztynie spadła do minus 20 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem na terenie północno-wschodniej Polski. Przed mrozami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy - dzwońcie na numer alarmowy 112" – apeluje RCB.

