24-letnia Joanna z Łańcuta w czwartek około godz. 6 rano wyszła z pracy w Głuchowie, który znajduje się na obrzeżach Łańcuta. Do przejścia miała 2 km. Niestety, nie dotarła do domu. Jej brat tego samego dnia o godz. 20 zgłosił zaginięcie policji, która rozpoczęła poszukiwania.

Ostatni ślad po 24-latce pochodził z godz. 16.40 w czwartek. Joannę zarejestrowała kamera monitoringu szkoły podstawowej przy rondzie w Głuchowie. Poszukiwania były kontynuowane w piątek, ale bez pozytywnego rezultatu. W sobotę rano policjanci znaleźli ciało Joanny na terenie powiatu łańcuckiego - potwierdził w rozmowie z Rzeszow-news.pl asp. Wojciech Gruca, rzecznik łańcuckiej policji.

Łańcut. 24-letnia Joanna nie żyje. Koniec poszukiwań

Prokuratura wyjaśnia dokładne okoliczności śmierci 24-latki. Zaplanowano już sekcję zwłok. Śledczy nie zdradzili więcej szczegółów. “Fakt” nieoficjalnie dowiedział się, że młoda kobieta najprawdopodobniej została zamordowana. Brat Joanny powiedział dziennikowi, że podejrzanym o zabójstwo jego siostry jest szwagier 24-latki, mąż jej starszej siostry.

- Z tego co wiem, to zatrzymany został szwagier. Podobno przyznał się do zabójstwa - powiedział “Faktowi” pan Tomasz. Dodał, że nie wie, jaki mógł być motyw oraz że wraz z całą rodziną jest zdruzgotany śmiercią Joanny. Powiedział również, że jego siostra nie miała męża ani dzieci. Pracowała w hotelu w Łańcucie, zajmowała się cateringiem.