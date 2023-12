Lekarze mogli tylko stwierdzić zgon. Tragiczny wypadek przy maszynie rolniczej

W jednym z gospodarstw w gminie Stężyca na Kaszubach (woj. pomorskie) doszło we wtorek do tragicznego wypadku. Sierż. Aldona Naczyk, oficer prasowa kartuskiej policji poinformowała, że życie stracił w nim 73-letni mężczyzna.

Pomorskie. Tragiczny wypadek na gospodarstwie. Nie żyje mężczyzna

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna podczas prac na terenie gospodarstwa nie zachował należytej ostrożności przy obsłudze maszyny rolniczej - powiedziała.

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17 w jednym z gospodarstw w gminie Stężyca (Pomorskie). "Natychmiast zadysponowano patrol policji oraz służby ratunkowe. Niestety na pomoc było już za późno. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny" - relacjonowała.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Sporządzona została dokumentacja oraz oględziny miejsca zdarzenia. Śledczy - jak zapewniła Naczk - wyjaśnią dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: Radio ZET/PAP