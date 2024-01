Reforma Czarnka do cofnięcia. Zmiany wejdą w życie od 1 września

Decyzję o zmniejszeniu liczby godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, realizowanej w formie dodatkowej nauki języka, z trzech godzin do jednej godziny tygodniowo podjął Przemysław Czarnek. Powszechnie krytykowana zmiana weszła w życie z dniem 1 września 2022 roku. Towarzyszyły jej zmiany w podstawie programowej i zmniejszenie finansowa nauki języka niemieckiego jako ojczystego dla uczniów z mniejszości niemieckiej.

Jest decyzja Ministerstwa Edukacji. Koniec dyskryminacji uczniów z mniejszości niemieckiej

W grudniu do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, polegający na zwiększeniu wartości wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości jest realizowana w formie dodatkowej nauki tego języka.

Pod koniec grudnia na posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wiceminister edukacji Joanna Mucha zapowiedziała, że w związku z przywróceniem od 1 września 2024 roku trzech godzin nauki języka niemieckiego dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej wprowadzone zostaną zmiany w podstawie programowej.

Obecnie do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Ma on na celu ujednolicenie dla wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych tygodniowego wymiaru godzin przeznaczonych na nauczanie języka mniejszości narodowej, prowadzonej w formie dodatkowej nauki tego języka.

Od 1 września więcej godzin niemieckiego dla mniejszości narodowej

Zgodnie z projektem tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie języka niemieckiego jako języka w formie dodatkowej nauki tego języka dla uczniów z mniejszości niemieckiej od 1 września 2024 roku będzie wynosił trzy godziny tygodniowo w każdej klasie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Koszt ujednolicenia w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka został uwzględniony w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Źródło: Radio ZET/PAP