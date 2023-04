To on oblał pomnik Jana Pawła II farbą. Łódzka policja wyjątkowo powściągliwie relacjonuje zatrzymanie 25-letniego mężczyzny, który w piątkowe popołudnie jest transportowany do Prokuratury Łódź-Śródmieście. "Dzisiejsze zatrzymanie jest efektem pracy operacyjnej" - przekonuje rzeczniczka komendanta wojewódzkiego.