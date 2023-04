Pomnik Jana Pawła II oblany farbą. Dodano wymowny napis, twarz pomalowano na żółto

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zmierzający na niedzielną mszę św. wierni zobaczyli, że stojący przed katedrą pomnik Jana Pawła II został zniszczony, m.in. ręce figury pomalowano czerwoną farbą, twarz zamalowano na żółto, a na granitowym cokole napisano farbą "maxima culpa". To nawiązanie do tytułu książki Ekke Overbeeka "Maxima culpa – Jan Paweł II wiedział", w której przedstawił archiwalne dokumenty, z których wynika, że Karol Wojtyła jako metropolita krakowski odpowiadał za tuszowanie pedofilii wśród podległych mu duchownych.



- O godz. 6.15 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zniszczeniu pomnika Jana Pawła II stojącego przed katedrą przy ul. Piotrkowskiej. Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pomnika, zabezpieczono materiał fotograficzny z monitoringu. Prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy - poinformował PAP podkom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Łódź. Pomnik Jana Pawła II oblany farbą

- To dla nas ogromne zaskoczenie, że na osobę tak ważną dla wszystkich Polaków podnosi się rękę w tak szczególnym dniu, poświęconym pamięci papież że na osobę tak ważną dla wszystkich Polaków podnosi się rękę w tak szczególnym dniu - powiedział PAP rzecznik łódzkiej kurii ks. Paweł Kłys. - O godzinie 12.30 arcybiskup Grzegorz Ryś będzie odprawiał mszę i wtedy ustosunkuje się do tej sprawy - dodał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Po południu przy pomniku mają spotkać się uczestnicy marszu papieskiego zorganizowanego w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jednak do tego czasu zniszczenia mają zostać usunięte. Trwa oczekiwanie na wyspecjalizowaną ekipę.

