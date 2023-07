Ziobro interweniuje ws. kobiety skazanej za rozbój. "Protestowała", "To granda"

Zbigniew Ziobro interweniuje ws. Mariki. 21-letnia aktywistka została skazana na 3 lata więzienia za usiłowanie rozboju o charakterze chuligańskim. Do zdarzenia z udziałem Mariki M. doszło 10 sierpnia 2020 r. w Poznaniu. Tego dnia w mieście miała się odbywać demonstracja środowisk LGBT. Marika wspólnie z innymi osobami usiłowała wyrwać tęczową torbę innej kobiecie.

Koleżanka pokrzywdzonej, będąca jednocześnie świadkiem tego zdarzenia, zeznała, że podczas szarpaniny Marika i będące z nią osoby chciały wyrwać jedynie torbę w tęczowych barwach, a jej zawartość ich nie interesowała. Sąd wydał jednak w jej sprawie surowy wyrok.

Marika skazana, ale wychodzi na wolność. Ziobro interweniuje

Zdaniem ministra Ziobro, który po roku odsiadki Mariki włączył się do sprawy, kobieta została skazana niesprawiedliwie. W sobotę ogłosił, że wniósł o przerwę w jej karze, a następnie zawnioskuje do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie młodej kobiety.

„Jej skazanie za usiłowanie rozboju było bezzasadne. To granda! Sąd wtrącił młodą dziewczynę na 3 lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu lewackiej ideologii i homoseksualizmu. Sądy bezwzględnie karzą Polaków za obronę wiary i wartości. Za atakowanie kościołów, bicie wierzących i opluwanie policjantów puszczają wolno. Osobna sprawa to działania w tej sprawie niektórych prokuratorów. Nie pozostanie to bez konsekwencji” – ostrzegł wprost Ziobro we wpisie na Twitterze.

- Marika nie popełniła żadnego rozboju. Jeżeli możemy mówić o rozboju, to jego ofiarą stała się sama Marika. Okradziono ją z wolności, roku jej młodzieńczego życia, który spędziła za kratami. Użyto przemocy sądowej, by wtrącić ją do więzienia - podkreślił w wystąpieniu Zbigniew Ziobro. Karę więzienia ocenił jako "niewspółmierną wobec innych kar orzekanych w podobnych sprawach".

Prokurator Ewa Wrzosek w rozmowie z Radiem ZET przypomniała, że sama skazana zgodziła się z wyrokiem, bo nie złożono apelacji w tej sprawie. Oceniła też, że minister wykorzystuje tę sprawę do bieżącej polityki.

- Być może – bo kara jest wysoka - mówimy o usiłowaniu rozboju niezwykłego, a tzw. kwalifikowanego, podczas którego sprawcy używają np. noża, broni. Przebieg takiego zdarzenia może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ofiary. Tego pan minister nam nie mówi – komentuje w Radiu ZET prokurator Ewa Wrzosek.

RadioZET.pl/Zbigniew Ziobro Twitter/PAP/Radio ZET