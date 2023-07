Ziobro reaguje ws. tragedii w Brzezinach. "To skandal"

Pijany bandyta za kierownicą staranował stojące na rogatkach kolejowych samochody i zabił jednego z kierowców. Mimo że sprawca jest recydywistą, z zakazem prowadzenia auta, oraz miał 2.7 promila alkoholu we krwi, sędzia Wioletta Baran wypuściła go na wolność. To niebywały skandal – grzmi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jako prokurator generalny włączył się do postępowania w ramach specjalnego nadzoru.