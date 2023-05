Matura 2023 rozszerzona z jęz. polskiego. Co będzie na wypracowaniu? Nauczyciele mają swoje typy

W środę, 17 maja, maturzyści podejdą do matury 2023 z polskiego na poziomie rozszerzonym. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych. - Sposób kreowania przestrzeni literackiej, funkcje groteski, czemu służy stylizacja - to według polonistki Karoliny Szymczyk warto jeszcze powtórzyć przed egzaminem.