Matura 2023. Na egzaminie z polskiego znów "Pan Tadeusz". Jakie jeszcze tematy dostali maturzyści?

W tym roku w związku z reformą edukacji matura 2023 odbywa się w dwóch formułach. Absolwenci czteroletniego technikum, szkoły branżowej II stopnia i ci, którzy nie byli zadowoleni z wyników z zeszłych lat, piszą egzaminy jeszcze według starych zasad.

ZOBACZ TAKŻE: Matura 2023: język polski [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

Matura 2023. Znów "Pan Tadeusz"

Według relacji osób, które wyszły jako pierwsze z sal egzaminacyjnych, na wypracowaniu na maturze w starej formule trzeba było się odnieść do "Pana Tadeusza". A konkretnie na podstawie podanego fragmentu napisać, jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka. Ci, którzy zdecydowali się na drugi temat, musieli wykazać się znajomością "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W wypracowaniu trzeba było rozważyć, czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń. Trzeci temat to analiza i interpretacja wiersza Ewy Lipskiej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na maturze również pojawił się "Pan Tadeusz". Maturzyści odnosząc się do tej lektury, mieli napisać o tradycji. Oprócz tego do wyboru mieli: zinterpretować wiersz "Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana, lub napisać o motywie szczęścia w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej.

Matura 2023 z polskiego w nowej formule trwa znacznie dłużej, bo 240 minut (stara formuła - 170 minut). Tu jednak o przewidywaniu, jaka lektura pojawi się w tematach wypracowań, nie było mowy. Nowy arkusz z jęz. polskiego składa się z dwóch części. Pierwsza to „tekst historycznoliteracki”, czyli przekrojowy sprawdzian wiedzy wymagający znajomości różnych epok i lektur oraz "język polski w użyciu". Druga część to większe wypracowanie na minimum 300 słów bez podanych tekstów, do których mogliby się odnieść zdający.

Matura 2023. Na jęz. polskim motyw bohatera

Według pierwszych informacji, jakie pojawiają się w sieci, wiadomo, że w jednym z tematów wypracowań trzeba było rozważyć problem "człowiek istota pełna sprzeczności", odwołując się do wybranych lektur i utworów literackich. Ci, którzy zdecydowali się na drugi temat, mieli odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że człowiek staje się bohaterem dla drugiego człowieka. Tu również trzeba było poszukać podobnych kontekstów w lekturach i innych utworach.

Do nowej formuły matury przystępują absolwenci czteroletniego liceum, którzy uczyli się już według nowej podstawy programowej. To ok. 158 tys. abiturientów. Dokładne tematy poznamy o godz. 14, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie arkusze. Potem na stronie RadioZET.pl zaprezentujemy propozycje odpowiedzi i rozwiązań nowej matury z polskiego.

W tym roku maturzyści muszą podejść do trzech pisemnych przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Po przerwie z powodu pandemii wracają także egzaminy ustne: z jęz. polskiego i jęz. obcego. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść. Dla tych, którym z przyczyn losowych nie uda się dotrzeć na majowe egzaminy, CKE przygotowała dodatkową sesję egzaminacyjną w czerwcu.

RadioZET.pl