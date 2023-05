Za maturzystami już obowiązkowe podstawy, czyli matura 2023 z polskiego, jęz. obcego i matematyki. Od wtorku, 9 maja, aż do 23 maja młodzież będzie podchodzić do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich przedmiotów.

Matura 2023 z angielskiego rozszerzonego. Będzie rozprawka?

Najczęstszą opcją wśród absolwentów liceów był wybór dwóch egzaminów na rozszerzeniu. Osoby po technikum wskazywały zazwyczaj jeden przedmiot. W obu wypadkach najchętniej wybierano jęz. angielski. Zdecydowało się na niego prawie 77 proc. absolwentów liceów i 65 proc. absolwentów techników. Z rozszerzonym angielskim maturzyści zmierzą się 9 maja, we wtorek. Egzamin potrwa 150 minut.

- Młodzież obawia się przede wszystkim tego, że na wypracowaniu będzie coś innego niż rozprawka – mówi Marcin Józefaciuk, anglista, wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. - Może być nieciekawy temat rozprawki i fajny opowiadania, dlatego warto powtórzyć także tę formę – radzi maturzystom anglista. A oprócz opowiadania, na czym jeszcze trzeba się skoncentrować? - Słownictwo i czasowniki nieregularne – nie ma wątpliwości Marcin Józefaciuk.

Nauczyciel angielskiego we wtorek, 9 maja, przedstawi propozycje rozwiązań matury 2023 z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi wraz z komentarzem eksperta będziemy publikować po godz. 14 na portalu RadioZET.pl, gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieści na swojej stronie oficjalne arkusze. Absolwenci liceów oprócz języka angielskiego chętnie wybierali też na rozszerzeniu matematykę i jęz. polski. Wśród osób piszących formułę z 2015 roku popularna była geografia i matematyka rozszerzona.

Matura 2023. Kiedy wyniki?

W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach. Maturę w nowej formie zdają pierwsi absolwenci zreformowanych czteroletnich liceów, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik idący jeszcze starym trybem, stąd podchodzą oni do matury w formule 2015. Takie arkusze dostały też osoby poprawiające egzaminy z zeszłych lat.

Maturzyści niezależnie od tego, czy podchodzą do starej czy nowej formuły, oprócz obowiązkowego rozszerzenia muszą przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z polskiego, z matematyki i z języka obcego. W tym roku po przerwie spowodowanej pandemią i lekcjami zdalnymi obowiązkowe są też egzaminy ustne z polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Do przedmiotów rozszerzonych wystarczy podejść. Wyniki maturzyści poznają 7 lipca. Ci, którzy nie zdadzą jednego obowiązkowego przedmiotu, mają szansę na poprawkę jeszcze w tym roku. Egzaminy pisemne poprawkowe zaplanowano na 22 sierpnia, ustne na 21 sierpnia.

RadioZET.pl