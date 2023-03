Media w Polsce ogłaszają protest. Dziennikarze zwrócili się z ważnym apelem

Dziennikarze “Gazety Wyborczej”, Onetu, Wirtualnej Polski, Radia ZET, a także przedstawiciele wielu innych redakcji ogłaszają protest w związku ze śmiercią niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa. Dziennikarze zwracają uwagę, że sposób, w jaki Radio Szczecin i TVP Info informowały o skazanym za pedofilię Krzysztofie F., pozwolił na łatwą identyfikację ofiary, co mogło się przyczynić do samobójczej śmierci Mikołaja. Dziennikarze wzywają do bojkotu mediów publicznych do czasu wyjaśnienia sprawy.