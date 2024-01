MEN reaguje na wstrząsający raport. Nowacka zapowiada priorytetowe działania

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało we wtorkowym komunikacie o spotkaniu Barbary Nowackiej z przedstawicielami fundacji Grow SPACE, która opublikowała raport dotyczący kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży w 2023 roku. Resort reprezentowały również wiceminister oraz pełnomocnik ministra edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów Paulina Piechna-Więckiewicz, a także wiceminister stanu Izabela Ziętka.

Co najmniej 2139 dzieci i nastolatków próbowało się zabić w 2023 roku

Jak wynika z przedstawionych danych, w minionym roku odnotowano 2139 prób samobójczych wśród osób poniżej 18. roku życia. 146 z nich zakończyło się śmiercią. Najwięcej prób samobójczych - jak wskazali autorzy raportu - było w województwach: pomorskim (406), śląskim (295) i łódzkim (219). Najmniej (21) było ich w woj. opolskim. Najwięcej samobójstw zarejestrowano w woj. pomorskim (18) i śląskim (15), a najmniej w woj. opolskim (2) i lubuskim (2).

Fundacja podała, że dane pochodzą z 17 wniosków o dostęp do informacji publicznej skierowanych przez Grow SPACE do Komend Wojewódzkich Policji. Wnioski skierowano 3 stycznia br. Jak zaznaczono, "przedstawiają one jedynie wycinek ogólnego obrazu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce", ponieważ "nie każda próba samobójcza jest rejestrowana przez policję".

Barbara Nowacka: zdrowie psychiczne uczniów to dla nas priorytet

Autorzy raportu zaapelowali o podjęcie działań prewencyjnych w szkołach, które zmniejszą liczbę prób samobójczych. MEN podkreśliło w komunikacie, że wyniki raportu potwierdzają, że "kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży postępuje".

– Zdrowie psychiczne uczniów to obszar, który dla nas, jako ministerstwa, jest priorytetowy – zapewniła minister Barbara Nowacka. Wiceminister Piechna-Więckiewicz zaznaczyła, że spotyka się z ekspertami i organizacjami zajmującymi się tematem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. – Musimy wypracować najlepsze rozwiązania, by skutecznie pomagać uczniom w ich problemach – podkreśliła.

– Będziemy dążyć do tego, by wyposażyć nauczycieli w wiedzę, która umożliwi im rozpoznanie problemów i potrzeb uczniów w kryzysie – powiedziała wiceminister Ziętka. Podczas spotkania - jak przekazało MEN - zwrócono uwagę na kwestię dostępności psychologów w szkołach, liczbę zatrudnianych specjalistów, prywatność udzielanych konsultacji i porad oraz przygotowania szkół do kryzysu psychicznego uczniów.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112.

