Schrony w szkołach? Ministra edukacji zapowiada pierwsze działania

Barbara Nowacka była rozmówczynią Bogdana Rymanowskiego w najnowszym odcinku "Gościa Radia ZET". Ministra edukacji narodowej wyraziła m.in. swoją opinię na temat udziału 16-latków w wyborach powszechnych. - Ciekawe rozwiązanie, ja bym była jego zwolenniczką - stwierdziła.

Schrony w szkołach? Nowacka komentuje w Radiu ZET

Pojawił się również wątek bezpieczeństwa w szkołach oraz tego, czy każda z nich powinna być wyposażona w schrony. - Konieczne jest zrobienie przeglądów szkół i zabezpieczeń w szkołach - powiedziała Nowacka, dodając, że "dobrze by było, gdyby te schrony realnie były schronami, a nie magazynami".

Podkreśliła jednocześnie, że choć ma "pewną wiedzę na ten temat", to nie jest on jeszcze "w pełni przebadany". - Nie mam na razie informacji zwrotnej ze wszystkich możliwych placówek - przyznała.

Na uwagę prowadzącego, że od wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 "ostatnie dwa lata zostały zmarnowane" i że de facto "nie mamy obrony cywilnej", Nowacka przypomniała, że były "dziwne pomysły PiS, takie jak budowa strzelnic". - Od strzelania młody człowiek nie nauczy się odpowiedniej reakcji - oceniła.

- Nie planuję wybudowania strzelnic w szkołach, ale planuję doprowadzić do tego, by dzieciaki miały zajęcia z pierwszej pomocy. To zresztą jest jednym z punktów naszego programu na ten rok - oznajmiła szefowa MEN.

