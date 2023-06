Zaniedbane niemowlę w pustostanie. Obok koczował poszukiwany 49-latek

Jak przekazała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, informację o matce z niemowlęciem "koczującej w pustostanie" funkcjonariusze uzyskali we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzegowie - na miejscu okazało się, że wraz z kobietą przebywa poszukiwany listem gończym mężczyzna. Oboje byli w stanie upojenia alkoholowego.

Podczas interwencji 36-letnia matka 10-miesięcznej dziewczynki miała ponad 3,6 promila alkoholu w organizmie, natomiast jej 49-letni partner ponad 3,4 promila. Oboje zostali zatrzymani.

Poszukiwany 49-latek koczował w pustostanie. Obok znaleziono niemowlę

Z ustaleń policji wynika, że w opuszczonym budynku kobieta i mężczyzna urządzili sobie tymczasowe mieszkanie, jednak nie było tam prądu i wody, a w pomieszczeniach panował bałagan - widać było m.in. porozrzucane butelki i puszki po alkoholu.

- W busie zaparkowanym w pobliżu pustostanu funkcjonariusze odnaleźli kobietę z dzieckiem na ręku oraz mężczyznę. Dziecko było brudne, bardzo zaniedbane - podkreśliła asp. szt. Pawłowska. Jak dodała, po zatrzymani matki i jej partnera, 10-miesięczna dziewczynka została przewieziona przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Mławie.

- Okazało się, że zatrzymany 49-letni mężczyzna ukrywał się w opuszczonym budynku przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany listem gończym oraz nakazem doprowadzenia przed Sąd Rejonowy w Biskupcu - podkreśliła rzeczniczka mławskiej policji.

Jak wyjaśniła, po interwencji 49-latek został przewieziony do aresztu śledczego, natomiast 36-latce przedstawiono zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, za co grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. W sprawie trwają dalsze czynności policji - zaznaczyła asp. szt. Pawłowska.

RadioZET.pl/ Michał Budkiewicz (PAP)