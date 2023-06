Monika zaginęła, jej ciało znaleziono w 5-metrowym dole. Przerażające szczegóły

Zabójstwo 42-letniej Moniki W.-S. z Jaworznika wstrząsnęło Śląskiem i całą Polską w listopadzie 2021 roku, gdy odnaleziono jej ciało. Kobieta zaginęła w lipcu 2021 r., niedługo później jej samochód znaleziono w stawie w Zawierciu.

Auto było pozbawione tablic rejestracyjnych i miało zamalowane elementy karoserii. Ciało kobiety zostało odnalezione dopiero po czterech miesiącach w Porębie koło Zawiercia, było zasypane w pięciometrowym dole.

Brutalne zabójstwo Moniki. Jej ciało zakopano w 5-metrowym dole

W środę 14 czerwca, ponad półtora roku od makabrycznego odkrycia, zapadł wyrok w tej sprawie. Oskarżony o zabójstwo Mariusz P. został skazany na dożywocie. W nieprawomocnym wyroku sąd zastrzegł, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie P. będzie mógł starać się najwcześniej po 30 latach.

Według ustaleń postępowania P. zadał kobiecie co najmniej 11 ciosów młotkiem. Poza zabójstwem Moniki W.-S. mężczyzna został też skazany za brutalny gwałt na innej kobiecie – w tym przypadku sąd wymierzył mu za to jednostkową karę 8 lat więzienia. Za winnych utrudniania śledztwa (zacieranie śladów) zostali uznani dwaj inni oskarżeni - Paweł B., który zakopał zwłoki Moniki, oraz Łukasz W., który wraz z B. zatopił w stawie samochód należący do ofiary.

"Dziennik Zachodni" poinformował, że Mariusz P. nie przyznał się do brutalnej zbrodni, a Monikę miał "zabić przypadkowo". Zeznał, że chciał ją tylko wystraszyć, a zabił w obronie własnej.

Obrona oskarżonego, jak przekazał dziennik lokalny, zapowiedziała, że będzie odwoływać się od surowego wyroku. - To co jest najistotniejsze z punktu widzenia tej sprawy i przyjętej linii obrony, braki dowodowe, których nie dostrzegł sąd okręgowy, uzupełnił te braki tak naprawdę własnymi przypuszczeniami, mniemaniami, które ocenił w ramach swobodnej oceny. Obrona nie zgadza się z takim podejściem – przekazał adwokat skazanego.

Proces odbywał się z częściowym wyłączeniem jawności - publiczność była wypraszana z sali rozpraw, kiedy było prowadzone postępowanie dowodowe dotyczące zarzutu gwałtu. Z tego samego powodu niejawna jest część ustnego uzasadnienia wyroku.

RadioZET.pl/PAP - Krzysztof Konopka/Dziennikzachodni.pl