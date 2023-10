Nagroda Woyciechowskiego 2023. Oto lista nominowanych

Kapituły 19. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego obradowały 26 i 27 października br. Łącznie przyznały 15 nominacji. Do głównej Nagrody nominowano: Magdalenę Chrzczonowicz (OKO.Press) za cykl publikacji o kryzysie uchodźczym na granicy z Białorusią; Kamila Dziubkę (Onet) za książkę “Kulisy PiS” ukazującą kuluary funkcjonowania partii Jarosława Kaczyńskiego; Martę Gordziewicz (TVN24) za reportaż „Państwo Ziobry”; Paulinę Guzik (Więź) za artykuł „Towarzystwo Maciejowe”; Jacka Harłukowicza (Onet) za artykuły ujawniające majątek żony premiera Mateusza Morawieckiego; Michała Janczurę (TOK FM) za radiowy serial dokumentalny „Podziemie”; Biankę Mikołajewską (Wirtualna Polska) za artykuł „Klub milionerów 2023. Prawie pół miliarda złotych dla 90 ludzi „Dobrej zmiany””; Justynę Suchecką i Piotra Szostaka (TVN24.pl) za artykuł „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista”; Piotra Świerczka (TVN24) za reportaż „Siła kłamstwa”.

Wśród nominowanych w kategorii „Autor internetowy” znaleźli się: Karolina Głowacka (Radio Naukowe); Paulina Górska (Lepszy klimat); Piotr Tarczyński i Łukasz Pawłowski (Podkast amerykański).

Po raz pierwszy obradowała również Kapituła kategorii „Dziennikarz dla planety”, której celem jest wyróżnianie dziennikarzy prezentujących postawę odpowiedzialności klimatycznej w codziennej pracy, którzy wykazują się rzetelnością, wiarygodnością i bezstronnością, cechują się dogłębnym zrozumieniem tematu, innowacyjnym podejściem do opowiadania historii oraz wrażliwością na potrzeby i sytuację szczególnie narażonych grup. Nominacje 2023 otrzymali: Szymon Bujalski (dziennikarz niezależny; Dziennikarz dla klimatu), Magda Łucyan (TVN24, „Rozmowy o końcu świata”) oraz Patryk Strzałkowski (Gazeta.pl).

Najlepsze tegoroczne materiały dziennikarskie i laureaci zostaną ogłoszeni 21 listopada br. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Nowym Teatrze w Warszawie.

Nagroda Woyciechowskiego 2023

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego po raz pierwszy została wręczona w 2005 roku i jest to obecnie jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Otrzymują ją autorzy materiałów, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane.

Od tego roku nominacje przyznawane są ośmiu najlepszym materiałom dziennikarskim spośród tych zgłoszonych przez członków Kapituły. Zgodnie z regulaminem nie można jednak zgłaszać materiałów ze swoich redakcji, ani z redakcji powiązanych, a także głosować na dziennikarzy reprezentujących tę samą redakcję co członek Kapituły. Redakcja Radia ZET nie ma wpływu na zgłaszane kandydatury.

Oprócz statuetki zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 50 tysięcy zł. W tym roku podczas wieczornej uroczystości organizatorzy wręczą również Nagrodę Radia ZET im. A. Woyciechowskiego w kategoriach „Autor internetowy” (nagroda: 30 tys. zł) i „Dziennikarz dla planety” (nagroda: 10 tys. zł).

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005); Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006); Adam Wajrak (2007); Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008); Ewa Ewart (2009); Paweł Reszka i Michał Majewski (2010); Andrzej Poczobut (2011); Wawrzyniec Smoczyński (2012); Mariusz Szczygieł (2013); Grzegorz Sroczyński (2014); Bianka Mikołajewska (2015); Małgorzata Zubik i Iwona Szpala (2016); Wojciech Bojanowski (2017); Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (2018); Marek i Tomasz Sekielscy (2019); Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski (2020); Marcin Gutowski (2021); Paweł Reszka (2022).

Laureatką w kategorii „Autor internetowy” w 2022 roku została Katarzyna Gandor. W tym roku mecenasami i partnerami Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego są: Partnerzy Merytoryczni: Stowarzyszenie „Demagog”, Instytut Monitorowania Mediów, Patronite, Uniwersytet SWPS; Partner Prawny: Kancelaria DZP. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody głównej, a także w kategorii „Autor internetowy” jest Radio ZET. Mecenasami i fundatorami Nagrody „Dziennikarz dla planety” są Fundacja Climate Strategies Poland i KR Foundation.