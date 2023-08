Nastolatki "maltretowały i podpaliły kota". Wideo szokuje, podobnie jak komentarz ojca

Dolnośląska Straż ds. Zwierząt poinformowała w mediach społecznościowych o bestialskich czynie, którego miały dopuścić się trzy nastolatki ze Świebodzina. Dziewczęta miały rzucać kotem, uderzać nim o ścianę, a następnie - jak podaje "Fakt" - powiesić i podpalić zwierzę.

Nastolatki miały dla zabawy znęcać się nad kotem

"To wszystko dla zabawy. Na nagraniach, które same zrobiły słyszymy: On już nie jest maltretowany, hahaha, kici, kici" - pisze Dolnośląska Straż ds. Zwierząt, informując jednocześnie, że ma już dane nastolatek i "zrobi wszystko, aby poniosły surową i dotkliwą karę".

"Nie przywrócimy już życia zmaltretowanemu kotu, ale musimy pokazać, że w społeczeństwie nie ma miejsca na taki poziom zwyrodnialstwa. Wszystkich świadków tego bestialskiego czynu prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej" - piszą aktywiści.

Ojciec staje w obronie córki. "Chciały się popisać"

"Fakt" podaje, że o całym zajściu wiedzą już rodzice nastolatek. Ojciec jednej z nich postanowił skomentować całe zajście. Mężczyzna miał na prywatnej grupie napisać, że jego córka lubi zwierzęta i ma takowe w domu. Zapewnił, że wyciągnie wobec niej surowe konsekwencje.

Dalej stwierdził, że dziewczyny nie zabiły kota, a zwierzę było już martwe, gdy je znalazły. Pastwiły się więc nad zwłokami. Narrację o torturowaniu i zamordowaniu kota nazwał zemstą na dziewczynach i zaapelował, by odnaleźć prawdziwego sprawcę. "Młodość rządzi się swoimi prawami, dziewczyny młodziutkie, jeszcze głupiutkie, chciały się popisać. Niepotrzebnie nagrywając zwłoki tego zwierzęcia" - napisał mężczyzna, cytowany przez "Fakt".

