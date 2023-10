Marcelina z Rybnika uległa poważnemu wypadkowi w lipcu 2022 roku. Podczas wakacji w Turcji 22-letnia wówczas dziewczyna wypadła z tarasu na trzecim piętrze hotelu w Bodrum. Jej stan był ciężki, doznała urazu głowy, miała też złamaną w kilku miejscach miednicę.

Po dwóch tygodniach pobytu w tureckim szpitalu została przetransportowana do Polski. Jak podał portal Rybnik.com.pl, we wrześniu 2022 roku Marcelina wybudziła się ze śpiączki. “Zaczęła się jej rehabilitacja, przechodziła kolejne operacje. Zaczęła stawiać pierwsze kroki” - czytamy.

Marcelina z Rybnika nie żyje. W 2022 roku ucierpiała w wypadku w Turcji

W ostatnim czasie 23-latka znów trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej i przeszła operację tchawicy. Niestety, nie wróciła już do zdrowia. Marcelina zmarła w poniedziałek - podał portal Rybnik.com.pl, powołujący się na osobę z rodziny młodej kobiety.

Tureckie media zaraz po wypadku podawały, że Polka została zgwałcona przez swojego chłopaka Mateusza, a następnie wypchnięta przez niego z tarasu, ale bliscy nie wierzyli w tę wersję. Koleżanki, które były z Marceliną na wycieczce, w programie “Interwencja” również temu zaprzeczyły. - Jeżeli są jakieś ślady, to na pewno nie gwałtu, tylko po prostu seksu, który był za zgodą. Cały czas spędzali wspólnie na wakacjach i znaleziono w niej nasienie, więc po prostu są takie spekulacje, że on ją zgwałcił. Byli ze sobą szczęśliwi i widać było, że się kochają - powiedziała jedna ze znajomych 23-latki.

Chłopak Marceliny został oskarżony i trafił do aresztu w Turcji. Dopiero po kilku miesiącach wypuszczono go i mógł wrócić do Polski.