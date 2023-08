Nie żyje 5-miesieczna Laurka. Prokuratura stawia zarzuty rodzicom

Tragiczne doniesienia płyną z miejscowości Brzezowa na Podkarpaciu. "Fakt" podaje, że 5-miesięczna dziewczynka zmarła w sobotni poranek, podczas gdy jej rodzice byli pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano służby, które podjęły próbę reanimacji, ta okazała się jednak nieskuteczna.

Na ten moment dokładne przyczyny śmierci dziecka nie są znane. Ma to wyjaśnić sekcja zwłok, którą zaplanowano na wtorek. - Na ciele dziecka nie było żadnych zewnętrznych obrażeń, które sugerowałyby, że była wobec niego stosowana przemoc - powiedziała w rozmowie z "Faktem" prokurator rejonowa w Jaśle Grażyna Krzyżanowska.

Brzezowa. Nie żyje dziecko. Rodzice z zarzutami

W poniedziałek prokuratura przedstawiła rodzicom zmarłego dziecka zarzuty. - Rodzicom postawiono zarzuty z art. 160 paragraf 2 Kodeksu Karnego. Przyjęliśmy, że skoro rodzice sprawowali opiekę nad dzieckiem będąc w stanie nietrzeźwości, to narazili własne dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - powiedziała Krzyżanowska.

- To jest czyn zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Po zakończeniu tych czynności skierowaliśmy do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 1 miesiąca - dodała prokurator.

RadioZET.pl/"Fakt"

