Autobus spadł w przepaść. Nie żyje 20 osób, w tym 8-letnie dziecko

Do wypadku doszło rano, kiedy autobus przewożący ok. 50 pasażerów z andyjskiego miasta Vilcashuaman do Limy (stolica Peru) przewrócił się i spadł z wysokości 200 metrów w andyjskim regionie Huancavelica, w południowo-wschodniej części kraju.

Peru. Wypadek autobusu. Nie żyje 20 osób

"13 osób zginęło, gdy autobus wypadł z drogi i spadł w przepaść" - podała początkowo państwowa agencja informacyjna Andina. Nowe doniesienia - podawane m.in. przez portal radioytvmexiquense.mx - mówią jednak o 20 ofiarach śmiertelnych. Wśród ich ma być 8-letnie dziecko.

- Ciała są rozrzucone. Strażacy i policja prowadzą akcję ratunkową - powiedział zaraz po wypadku szef miejscowej służby zdrowia Alvino Rojas w rozmowie z państwowym nadawcą TVPeru.

Wypadki drogowe to niestety częste zjawisko w Peru, w szczególności z powodu nadmiernej prędkości oraz złego stanu infrastruktury drogowej w tym kraju.

RadioZET.pl/PAP