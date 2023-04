Nie żyje zasłużona dyrektorka szkoły. "Opiekowałaś się naszymi dziećmi"

Nie żyje Monika Bendkowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Pogorzycach (woj. małopolskie). Miała 41 lat. Lokalna społeczność wspomina ją jako osobę "niezwykle zasłużoną" dla placówki.

"Monika Bendkowska, jeszcze jako menadżer szkoły i pracownik sekretariatu, załatwiała m.in. formalności związane z przejęciem placówki od babickiej Fundacji Viribus Unitis (z łac. - wspólnymi siłami), której zarząd poinformował w 2019 r., że nie jest w stanie dalej dokładać do utrzymania szkoły w Pogorzycach i zamierza ją zlikwidować" - napisał portal Przelom.pl. Ostatecznie placówkę udało się uratować.

Monika Bendkowska nie żyje. Miała 41 lat

"Monia, zostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Byłaś silną i wspaniałą kobietą! Byłaś wszędzie i dla wszystkich! Opiekowałaś się naszymi dziećmi... Walczyłaś o szkołę jak lwica. Nikt Ci tego nie zapomni... Już nigdy nie będzie tak samo. Ogromnie nam Ciebie brakuje! Dziękujemy za wszystko!" - wspominają kobietę przyjaciele.

"Monia, byłaś osobą nieprzeciętną, z dużą energią i zapałem do życia. Takiej osoby nie można zapomnieć. Zawsze gotowa do działania, pomocy i wsparcia. Często się zastanawiałam, skąd Ty czerpiesz energię? Nie było dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Potrafiłaś dać z siebie wszystko i problemy się rozwiązywały. Strata jest ogromna dla rodziny, przyjaciół, kolegów i szkoły. Zastanawiam się, czy tam u góry wiedzą z kim mają do czynienia? Wierzę, że jesteś tam potrzebna, chociaż ból i pustkę jaką tu pozostawiłaś będzie trudno zapełnić" - czytamy w innym wpisie.

Msza żałobna zostanie odprawiona w piątek, 21 kwietnia, o godz. 16 w kościele pw. MB Królowej Polski w Pogorzycach, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz w Zagórzu. Różaniec rozpocznie się w pogorzyckim kościele o godz. 15:30.

