Iwona Wieczorek przepadła bez śladu w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Odłączyła się wtedy od znajomych stojących przed sopockim Dream Clubem i poszła nadmorskim deptakiem w kierunku swojego mieszkania w Gdańsku. O godz. 4.12 19-latkę widziano jeszcze na monitoringu przed wejściem na plażę nr 63. Do przejścia miała 2,5 km przez Park Reagana. Nigdy nie dotarła do domu.

- Iwona szła (boso – red.), była na coś zdenerwowana. Nie wiemy na co. Po prostu poszła w kierunku domu - powiedziała Iwona Kinda w filmie dokumentalnym “Dzieciństwo Iwony Wieczorek”. W piątek w nowym serwisie VOD Vodylla.pl odbyła się premiera tej produkcji.

"Dzieciństwo Iwony Wieczorek". W filmie pokazano niepublikowane wcześniej zdjęcia

Matka Iwony opowiadała też, że dziewczyna często chodziła wtedy na imprezy. - To był czas osiemnastek koleżanek, na których bywała. Nigdy nie miała przy sobie dużej gotówki. Czasem zrzucałam jej gotówkę na taksówkę z okna (…). Ona znała tę drogę, nie szła nią pierwszy raz. To było jej podwórko. Dużo tu jest kawiarenek, knajpek, które są otwarte całą dobę - mówiła Iwona Kinda.

Opowiedziała też co poczuła, gdy zrozumiała, że jej córka zaginęła. - Przeraziły mnie słowa jednego z chłopaków: “od rana jej szukamy i nigdzie jej nie ma”. Dla mnie to był taki paraliż. Poczułam wtedy takie duże zastanowienie: jak to jej szukają? Czy ja szukam mojej koleżanki rano, jak jestem z nią na imprezie, ja w ogóle o tym nie myślę - mówiła i dodała, że była zdziwiona tym, że w kręgu jej znajomych nikt nigdy nie dzwonił i nie pytał, czy Iwona dotarła do domu. - A tutaj raptem troska i wszyscy jej szukają od samego rana. Dziwna sprawa - podsumowała matka Iwony Wieczorek.

Iwona Kinda wspomina córkę

W filmie opowiadała też o ciąży i o tym, jakim dzieckiem była Iwona Wieczorek. Dowiadujemy się, że Kinda spodziewała się chłopca, któremu chciała dać na imię Tomek. Nie wiedziała, jakiej płci będzie jej dziecko, bo nie miała pieniędzy na prywatne badania USG. W filmie zdradziła też, że Iwona Wieczorek miała mieć na imię Olga, ale jej roztargniony po “pępkowym” ojciec zarejestrował ją w urzędzie właśnie jako Iwonę. Matka zaginionej opowiedziała też więcej o charakterze swojej córki i ich relacjach.

fot. Vodylla.pl (archiwum prywatne)/Iwona Wieczorek w dzieciństwie

- Twórcy postanowili więc przedstawić historię Iwony Wieczorek od narodzin do tragicznej nocy, korzystając z wiedzy kogoś, kto wie o niej najwięcej. Mama Iwony snuje nieśpieszną opowieść o córce, idąc ul. Grunwaldzką w Sopocie, a potem nadmorską promenadą aż do wejścia na plażę nr 63, gdzie kamery monitoringu zarejestrowały dziewczynę po raz ostatni - powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl Przemysław Petryszyn, szef Vodylli. W dokumencie sprawę omawiają również dziennikarz śledczy Janusz Szotak, który zmarł w 2021 roku, prywatny detektyw Arkadiusz Andała i medioznawca UW dr hab. Jacek Wasilewski.

fot. Vodylla.pl (archiwum prywatne)/Nastoletnia Iwona Wieczorek

Poszukiwania Iwony trwają ponad 12 lat, jednak śledczym nie udało się trafić na jakikolwiek ślad po niej. W grudniu 2022 roku Pawłowi P., który bawił się z Iwoną feralnej nocy, postawiono zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej gdańszczanki. Ponadto prokurator zastosował wobec Pawła P. środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł.

Śledztwo w sprawie Iwony Wieczorek prowadzi obecnie Małopolski Wydział Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, czyli słynne Archiwum X. Przed świętami Bożego Narodzenia policja zabezpieczyła teren wokół i budynek Zatoki Sztuki w Sopocie. Funkcjonariusze sprawdzali studzienki kanalizacyjne znajdujące się w pobliżu budynku i przekopywali plażę przed klubem. W akcji brał udział również pies tropiący. Czynności zostały zakończone na początku marca.

