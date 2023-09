Pożar w szpitalu przy ulicy Żelaznej zauważono o godz. 2.27. Sale szpitalne ulokowane na drugim piętrze szybko zajęły się ogniem, a na korytarzach pojawił się utrudniający gaszenie dym.

Pożar szpitala w Żaganiu. Kilka osób poparzonych

W akcji uczestniczyło w kulminacyjnym momencie czternaście zastępów straży pożarnej - trzy zastępy z miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, cztery zastępy z jednostki w Szprotawie oraz siedem zastępów z pobliskich jednostek OSP.

Jak informuje portal News Lubuski, strażacy po dotarciu na miejsce założyli aparaty tlenowe. Pożar rozprzestrzenił się już wówczas po budynku. Pacjenci karetkami zostali przetransportowani do okolicznych szpitali. Kilka osób zostało poszkodowanych.

Według informacji serwisu zagan.naszemiasto.pl pięć osób leżących w sali doznało poparzeń, w tym jedna poważnych. W sumie obiekt opuściło około 50 pacjentów. Spaleniu uległo jedno ze szpitalnych łóżek.

- Na drugim piętrze szpitala wybuchł pożar, objęte nim były dwie sale. Ewakuowano 40 pacjentów i 14 osób z personelu. Pacjenci na czas gaszenia ognia zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, ale z tego, co wiem, wrócili już do szpitala w Żaganiu - przekazał młodszy aspirant Bartosz Kulej z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w rozmowie z TVN24.

Dokładna przyczyna pożaru nie jest znana. Na miejsce przyjechały także patrole policji, Żandarmeria Wojskowa i pogotowie gazowe.