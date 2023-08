Norweg zabił Pamelę i porwał dziecko. Prokuratura nie miała litości

- W czwartek akt oskarżenia wpłynął do sądu – powiedział PAP prokurator Mariusz Słomka, zastępca prokuratora rejonowego z Oświęcimia. Jak dodał, mężczyźnie grozi kara 25 lat więzienia lub dożywocia. Martwą 26-latkę na początku listopada 2022 roku znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec.

Na miejscu nie było natomiast jej kilkuletniej córki Mii oraz ojca dziewczynki - Ingebrigta G. Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną. Za dzieckiem został wydany Child Alert. Po kilku godzinach mężczyznę zatrzymali duńscy funkcjonariusze na autostradzie w Kopenhadze. Jechał volkswagenem na oświęcimskich numerach rejestracyjnych. Na tylnym siedzeniu była 5-letnia Mia.

Norweg został oskarżony o zabicie Polki. Chciał porwać córkę

Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że 26-letnia Pamela Sz. z Oświęcimia zmarła w wyniku ran i wykrwawienia. Mia - decyzją sądu - trafiła pod opiekę swojego dziadka.

21 grudnia ubiegłego roku sąd rejonowy w Kopenhadze zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski. Stało się to 29 grudnia. 3 stycznia bieżącego roku w prokuraturze w Oświęcimiu usłyszał on zarzuty zabójstwa i uprowadzenia małoletniej dziewczynki.

Śledczy poinformowali, że podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie ujawnili okoliczności, w jakich doszło do przestępstwa. Ingebrigt G. przebywa w areszcie. Został poddany obserwacji psychiatrycznej. Biegli nie zakwestionowali jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów, jak i w toku postępowania.

