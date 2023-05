Po tragicznej informacji o śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy, która obiegła kraj w poniedziałek rano, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że wydał prokuraturze polecenie niezwłocznej zmiany zarzutów dla Dawida B., który maltretował chłopca. - Będziemy dążyć do najsurowszego wymiaru kary dla sprawcy oraz surowego ukarania wszystkich, którzy mieli świadomość nieprawidłowości, patologicznych zachowań, nie reagowali tak, jak zareagować powinni - mówił Ziobro.

- Wydałem polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej zarzuconego czynu zbrodni sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania. Mianowicie do tej pory sprawca stał pod zarzutem usiłowania zabójstwa i znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Teraz ten zarzut będzie zmieniany na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się - informował.

Zmarł Kamil z Częstochowy. Zbigniew Ziobro zabrał głos

Prokurator generalny dodał, że "brak jakichkolwiek słów, by określić to, co było udziałem tego dziecka". - Jego cierpienie i zadawany z premedytacją, świadomy, okrutny ból, który doprowadził do jego śmierci. Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, aby tak traktować drugiego człowieka, do tego dziecko. To jest coś, co nie mieści się w głowie - mówił w rozmowie z mediami.

- Zadaniem prokuratury jest zbadać działanie wszelkich instytucji, które mogły w tej sprawie podjąć wcześniej działania, by zapobiec tej tragedii. Będziemy państwa o ustaleniach śledztwa na bieżąco informować - powiedział Zbigniew Ziobro.

