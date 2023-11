27-latkowi, który został zatrzymany kilka godzin po zabójstwie 45-letniej kobiety w miejscowości Szumsk, przedstawiono w środę wieczorem zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. – Podejrzany to brat ofiary, mieszkaniec tej samej miejscowości, czyli Szumska. Podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa, odpowiadał na pytania i złożył obszerne, bardzo szczegółowe i drastyczne w swojej wymowie wyjaśnienia – powiedział PAP prokurator Marcin Bagiński.

Zabójstwo w Szumsku pod Mławą. 45-latka miała odciętą głowę

Prokurator Rejonowy w Mławie, relacjonując przebieg zdarzeń na podstawie wyjaśnień podejrzanego, którego przesłuchiwał, oraz opierając się na innych dotychczasowych ustaleniach, dodał, że 45-letnia kobieta, wdowa, matka dwójki dzieci, zginęła "od licznych obrażeń, nakierowanych na dekapitację".

– Zabójstwa dokonał używając dwóch noży. Przebieg zdarzenia był niezwykle drastyczny. Finałem była dekapitacja ofiary – podkreślił prok. Bagiński. Jak wyjaśnił, do zdarzenia doszło w domu 45-latki, podczas nieobecności jej dzieci - 14 listopada między godziną 11 a 14. – 27-latek podjął decyzję o zabójstwie na tle zaszłości rodzinnych – dodał prokurator.

Po dokonaniu zbrodni 27-latek udał się samochodem ofiary w kierunku Olsztyna i na terenie tego miasta został zatrzymany przez policjantów. – Stało się to po podjętym niemal natychmiast pościgu, ponieważ mężczyzna był jedną z osób typowanych do ustalenia, że to właśnie on jest sprawcą zabójstwa – relacjonował szef prokuratury rejonowej w Mławie. Mężczyźnie przedstawiono również zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego, pomimo zakazu orzeczonego przed sąd i decyzji starosty mławskiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Szumsk. Podejrzany 27-latek był wcześniej notowany przez policję

Dwójką dzieci ofiary jeszcze we wtorek zaopiekowała się jej najbliższa rodzinna - w oparciu o Kodeks rodzinny i opiekuńczy zostanie wdrożona pomoc dla dzieci, także pomoc psychologiczna. – Dalej o tym, jak pomóc tym dzieciom, decydował będzie już sąd rodzinny – przekazał prokurator Bagiński.

Według policji mężczyzna był w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Zgodnie z kodeksem karnym, kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/PAP