Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny to inicjatywa posłów PiS z marca 2023 roku. Przepisy 11 lipca zostały przyjęte przez Sejm, a 28 lipca za "oddaniem hołdu Polskim Dzieciom Wojny" opowiedział się Senat. Nowe święto państwowe będzie obchodzone 10 września.

Nowe święto państwowe we wrześniu. Jest decyzja prezydenta

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, ustawa to dowód szacunku i wdzięczności za wysiłek polskich dzieci, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz ojczyznę.

"Dzieci stały się najbardziej bezbronnymi ofiarami zdehumanizowanych celów zbrodniarzy wojennych. Zamiarem okupantów było zniszczenie biologiczne Narodu Polskiego, zniewolenie go i pozbawienie autonomii oraz wolności. W tym celu wykorzystywano różne metody okrucieństwa, w szczególności wobec dzieci" – czytamy.

Kancelaria prezydenta Dudy przypomniała, że Polska poniosła relatywnie największe straty osobowe w II wojnie światowej. "Pod okupacją niemiecką śmierć poniosło ok. 6 milionów polskiej ludności, w tym ok. 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej i ok. 3 milionów narodowości polskiej. Zginęło wówczas 2,2 miliona dzieci, w tym milion dzieci żydowskich. Kilkaset tysięcy zostało okaleczonych fizycznie i psychicznie przez niemieckich okupantów, a prawie 1,6 miliona dzieci zostało osieroconych" – dodano.

RadioZET.pl