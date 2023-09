Nowoczesne myśliwce wojskowe lądowały na publicznej drodze. W sieci są nagrania

Piloci sił powietrznych wykorzystali fragment drogi wojewódzkiej jako pas startowy. To wszystko w ramach ćwiczeń ROUTE 604, które odbywają się w Wielbarku. Mają przygotować lotników na ewentualną gotowość operacyjną w sytuacji zagrożenia.

Wojskowe ćwiczenia na publicznej drodze. Są nagrania

Wiadomo, że w manewrach ROUTE 604 uczestniczą nowoczesne myśliwce bojowe MiG-29 i F-16. Same ćwiczenia rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają do 29 września.

Jeszcze w poniedziałek na drodze w Wielbarku trwały manewry myśliwców z 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Poznania i Świdwina. Pojawił się też inne służby: wojskowa straż pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej.

Piloci trenowali manewr "touch-and-go"

Sztab generalny Wojska Polskiego poinformował w mediach społecznościowych, że piloci trenowali manewr "touch-and-go". "To procedura podejścia do lądowania, imitacja manewru i odejście z lotniska w gotowości do wykonania kolejnego zadania, nie jest realizowana w działaniach bojowych" - czytamy.

Kierowcy muszą być gotowi na utrudnienia

"Przygotowanie i utrzymywanie zdolności do wykorzystania drogowych odcinków lotniskowych na terenie kraju to jeden ze sposobów na przetrwanie sił powietrznych i zapewnienie ich gotowości operacyjnej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa" - dodał Sztab Generalny.

Manewry odbywające się na publicznej drodze oznaczają też utrudnienia w ruchu. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że "do 3 października ponad dwukilometrowy odcinek drogi nr 604, pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki w woj. warmińsko-mazurskim będzie zamknięty dla ruchu".