Nowy przedmiot może pojawić się na maturze. W sieci jest już przykładowy arkusz

Matura z WF-u to na razie jedynie oddolna inicjatywa, którą promuje firma Decathlon i Akademia Wychowania Fizycznego. Powstała petycja w tej sprawie, którą podpisało kilka osób oraz wysłano apel do Ministerstwa Edukacji i Nauki. “Według najnowszych badań Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Na ten stan rzeczy składa się wiele czynników, ale kto, jeśli nie szkoła powinna zadbać o kształtowanie zdrowych postaw i nawyków młodych ludzi w Polsce?” - napisali pomysłodawcy w liście do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Jak dowiedział się portal Sportowefakty.wp.pl, w MEiN na razie nie są prowadzone żadne prace nad wprowadzeniem wychowania fizycznego na maturę.

Pomysł promuje m.in. Mariusz Lewandowski, medalista mistrzostw świata i Europy w biegach na 800 i 1500 metrów. - Musimy o tym rozmawiać, a już teraz widać, że temat wzbudza olbrzymie emocje […] Jeżdżę po szkołach i widzę, jak dużym problemem są dla dzieci podstawowe ćwiczenia. To już norma, że dzieci nie są w stanie wykonać choćby jednego podciągnięcia na drążku czy przewrotu w przód. Jestem tym załamany - powiedział “Sportowym Faktom”.

WF na maturze jako przedmiot dodatkowy. Jest apel do Czarnka

Inicjatywę popiera też Akademia Wychowania Fizycznego. Warszawski AFW przeprowadził badania, z których wynika, że 94 proc. dzieci w Polsce nie ma tzw. kompetencji ruchowych. Oznacza to, że nie potrafią wykonać podstawowych ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej. Jak czytamy, aż 88 proc. uczniów klas 1-3 nie potrafi zrobić przewrotu w przód.

Pomysłodawcy proponują, by na maturze z WF-u uczniowie musieli odbić piłkę do siatkówki sposobem górnym i dolnym co najmniej 20 razy, strzelić na bramkę z 11 metrów po poporowadzeniu piłki slalomem między chorągiewkami i wykonać slalom kozłując piłkę do koszykówki, a ćwiczenie zakończyć dwutaktem. Oprócz części praktycznej egzamin zawierałby również sprawdzian teoretyczny. Maturzyści zostaliby odpytani z podstawowej wiedzy sportowej. Byłoby to kilkanaście pytań m.in. o zasady konkretnych dyscyplin sportu, ale też kwestie związane z biologią np. co ma wpływ na utrzymanie równowagi ciała. Przykładowy arkusz z matury z WF-u można pobrać na stronie pomysłodawców: Przykładowy arkusz matury z WF-u.

RadioZET.pl/Sportowefakty.wp.pl