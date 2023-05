Egzamin ósmoklasisty. Lista lektur obowiązkowych. Te lektury były w ubiegłych latach

Egzamin ósmoklasisty 2023 przed nami. Choć spędza on sen z powiek wielu uczniom szkół podstawowych, warto wiedzieć, że tego egzaminu nie można nie zdać, gdyż wystarczy do niego po prostu przystąpić. Jego wyniki będą miały za to wpływ przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zainauguruje trzydniową serię zmagań ósmoklasistów z trzema przedmiotami. 23 maja o godzinie 9 uczniowie po raz pierwszy zobaczą swoje arkusze. Egzamin będzie trwał 120 minut. Wynik zostanie ogłoszony 3 lipca i zostanie opublikowany na stronie wyniki.edu.pl.

Ósmoklasiści najpierw muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu i sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, a następnie rozwiązać zadania z gramatyki. Ostatnim punktem egzaminu jest wypracowanie na co najmniej 200 wyrazów z odniesieniem do wybranej lektury.

Po godzinie 13 na RadioZET.pl opublikujemy arkusze CKE oraz odpowiedzi z egzaminu z języka polskiego. Te przygotuje dla nas Aneta Korycińska, czyli "Baba od polskiego".

Egzamin ósmoklasisty. Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

Podobnie jak w latach ubiegłych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązuje lista lektur. Będą się do nich odwoływać pytania egzaminacyjne. Minimum to lektury obowiązkowe - powinien znać je każdy uczeń.

Lektury obowiązkowe:

Charles Dickens, "Opowieść wigilijna";

Aleksander Fredro, "Zemsta";

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec";

Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" część II, "Pan Tadeusz" (całość);

Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę";

Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik";

Juliusz Słowacki, "Balladyna";

wiersze wybranych poetów.

Lektury uzupełniające nie zostały ujęte w planie wymagań, ósmoklasista może się do nich odnieść na egzaminie, ale nie musi. Na pewno ta wiedza przyda mu się, jeśli myśli o większej liczbie punktów, która zaprocentuje przy wyborze liceum czy technikum.

Lektury uzupełniające:

Jan Kochanowski, wybrane pieśni oraz treny I i V,

Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie",

Ignacy Krasicki, "Żona modna",

Sławomir Mrożek, "Artysta",

Stefan Żeromski, "Syzyfowe prace",

Melchior Wańkowicz, "Tędy i owędy" (wybrany reportaż).

Egzamin ósmoklasisty. Jakie lektury były w poprzednich latach?

Choć jeszcze nie wiadomo, jaka lektura pojawi się na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty, warto zapoznać się z arkuszami z poprzednich lat. Przypominamy, w arkuszu z języka polskiego w 2022 roku królowała "Zemsta" Aleksandra Fredry, w 2021 roku pytania dotyczyły „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, z kolei w 2020 roku na egzaminie pojawiły się zagadnienia poruszające tematykę „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.

RadioZET.pl