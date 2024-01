Nowy, przykry rekord. Znacząco przybywa prób samobójczych wśród najmłodszych

Informacje przekazała fundacja GrowSPACE, która zebrała dane z komend policji. Najwięcej prób samobójczych dzieci i młodzieży zostało zanotowanych w woj. pomorskim, gdzie w 2023 roku było ich 406. Kolejnymi województwami tego niechlubnego rankingu były śląskie i łódzkie z odpowiednio 295 i 219 próbami samobójczymi.

Rekord liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży

W Polsce w minionym roku znów wzrosła liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. 2031 prób dokonanych w całym kraju zakończyło się śmiercią w 146 przypadkach. "Specjaliści mówią coraz częściej o "syndromie podłego świata", który szczególnie miałby dotykać młode pokolenie" - przekazała Paulina Filipowicz, psycholożka z GrowSPACE.

"To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za świat, jaki oddajemy młodym ludziom" - oceniła ekspertka, wskazując najważniejsze czynniki, które wpływają na zachowania samobójcze dzieci i młodzieży: trudną sytuację rodzinną, izolację, choroby somatyczne i psychiczne, stresujące wydarzenia życiowe, czy sytuacje kryzysowe.

Przedstawiciele fundacji zwrócili uwagę, że dodatkowe 3 mld zł na psychiatrię i onkologię dziecięcą przewidziane w nowym budżecie państwa to krok w dobrym kierunku, ale wciąż potrzebnych jest więcej działań na tzw. poziomie zero. "To nie tylko kolejny szpital i oddział, ale również pomoc ambulatoryjna, pomoc psychologiczna, środowiskowa, profilaktyka, psychoedukacja. Eksperci i ekspertki są zgodni, że ogromną większość tych statystyk można zatrzymać właśnie za pomocą poziomu zero" - przekazał Dominik Kuc z fundacji GrowSPACE.

Gdzie szukać wsparcia?

Warto jak najczęściej przypominać o możliwościach szukania pomocy w przypadku sytuacji kryzysowych czy depresji. Oto numery telefonu, o których należy pamiętać:

116 111 - całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

800 70 22 22 - całodobowy telefon dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym,

116 123 - całodobowy telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

22 484 88 04 - telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA,

22 484 88 01 - antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA,

800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło: Radio ZET/GrowSPACE