Ogromna wygrana w Lotto Plus. A w kolejnej kumulacji do wygrania jeszcze większe pieniądze

Wyniki losowania Lotto Plus z 30 września to: 18, 23, 25, 28, 42, 45. Wejście do gry o 1 mln złotych jest bardzo proste, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i poprosić o grę z Plusem. Tak właśnie zrobił w sobotę gracz, który skreślił sześć prawidłowych liczb.

Szczęśliwi kupon nabyto w punkcie Lotto przy ulicy Ogrodowej 42G w Pasłęku w województwie warmińsko-mazurskim. Totalizator Sportowy poinformował, że łącznie we wrześniu padło dziewięć "szóstek", z czego sześć w Lotto i trzy w Lotto Plus.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Totalizator Sportowy przypomina, że warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus.

Kolejne losowanie i szansa na wygranie dużej sumy pieniędzy w Lotto już we wtorek 3 października. Do zgarnięcia są 4 miliony złotych, a po dopłaceniu złotówki do zakładu także milion w Lotto Plus. Dodatkowo kumulacja w Eurojackpot sięga 130 mln złotych.