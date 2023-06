Koszmar na drodze. Uciekając przed policją zabił rowerzystę

Do wypadku doszło we wtorek po południu w Olszynce niedaleko Przemyśla (woj. podkarpackie). Jak poinformowała w rozmowie AP oficer prasowa przemyskiej policji mł. asp. Joanna Golisz, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej, mimo wydawanych przez policjantów sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

Olszynka. Spowodował śmiertelny wypadek, po czym uciekł

- Uciekając na łuku drogi potrącił prawidłowo jadącego rowerzystę, a za chwilę uderzył w auto zaparkowane przy wjeździe na jedną z posesji, po czym jego samochód przewrócił się na bok. Wówczas wydostał się z auta i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany przez policjantów - przekazała.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu opublikowała natomiast w mediach społecznościowych zdjęcia z miejsca tragedii. W komunikacie poinformowano niestety o śmierci 30-letniego rowerzysty. Ten tragiczny fakt potwierdziła także Golisz.

Badanie wykazało, że kierowca BMW był pijany - miał dwa promile alkoholu we krwi. Funkcjonariuszka dodała, że na miejsce zdarzenia dotarli policjanci, którzy pracowali tam pod nadzorem prokuratora.

