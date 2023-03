W rywalizacji o statuetkę dla najlepszego filmu "IO" pokonał "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, "Kobietę na dachu" Anny Jadowskiej, "Chleb i sól" Damiana Kocura oraz "Johnny'ego" Daniela Jaroszka. Film “IO” okazał się też najlepszy w takich kategoriach, jak: najlepszy montaż (nagroda dla Agnieszki Galińskiej), najlepsza muzyka (Paweł Mykietyn), najlepsze zdjęcia (Michał Dymek), najlepszy scenariusz (Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska) i najlepsza reżyseria (Jerzy Skolimowski).

- Wolę, żeby to Akademia mnie nagradzała, a nie grono... Niech każdy sobie to nazwie po swojemu. Mnie się tylko niecenzuralne słowa cisną na usta - powiedział Skolimowski. Odniósł się w ten sposób do gali Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2022 roku, gdzie pominięto jego film. Stwierdził, że werdykt Orłów 2023 jest "rodzajem rekompensaty".

Orły 2023. "IO" Skolimowskiego z nagrodą dla najlepszego filmu

Orła za osiągnięcia życia otrzymał kompozytor, dyrektor i twórca festiwalu Transatlantyk Jan A.P. Kaczmarek. Statuetkę w imieniu kompozytora, który od dłuższego czasu cierpi na zanik wieloukładowy, odebrała jego żona Aleksandra Twardowska-Kaczmarek.

Cztery nagrody powędrowały do ekipy "Johnny'ego" Daniela Jaroszka. Zostali oni docenieni nagrodą publiczności, za pierwszoplanową rolę męską (Dawid Ogrodnik), drugoplanową rolę kobiecą (Maria Pakulnis), a także za charakteryzację (Lilianna Gałązka).

Dwie statuetki przypadły twórcom "Orła. Ostatniego patrolu" Jacka Bławuta. Otrzymali je Marcelina Początek-Kunikowska za scenografię oraz Radosław Ochnio i Michał Fojcik za dźwięk.

Za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą uhonorowano Dorotę Pomykałę ("Kobieta na dachu"). Orła za najlepszą drugoplanową rolę męską odebrał Andrzej Seweryn ("Śubuk"). Laureatką w kategorii najlepsze kostiumy została Dorota Roqueplo ("Brigitte Bardot cudowna"). Natomiast odkryciem roku okazał się Damian Kocur, twórca "Chleba i soli".

Najlepszym dokumentem został "Lombard" Łukasza Kowalskiego, najlepszym filmowym serialem fabularnym - "Wielka woda" Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka, a najlepszym filmem europejskim - "Ennio" Giuseppe Tornatore.

W trakcie uroczystości wspomniano twórców, którzy odeszli w ostatnim czasie, wśród nich Jana Nowickiego, Franciszka Pieczkę, Barbarę Domaradzką, Leonarda Pietraszaka, Annę Wunderlich oraz wszystkich filmowców z Ukrainy, którzy w ciągu ostatniego roku zginęli na froncie.

25. gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2023 odbyła się w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. W 2022 roku PNF Orły w kategorii najlepszy film zdobyła "Aida" Jasmili Zbanic. W poprzednich latach wyróżnieniem tym doceniono m.in. "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Boże Ciało" Jana Komasy, "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego, "Cichą noc" Piotra Domalewskiego, "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego oraz "Body/Ciało” Małgorzaty Szumowskiej.

RadioZET.pl/PAP - Daria Porycka