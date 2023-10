13-letni rowerzysta nie żyje. Dramatyczny wypadek na drodze

Do tragedii doszło we wtorek wieczorem na drodze krajowej nr 66 w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze (woj. podlaskie). Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim otrzymali zgłoszenie ok. godz. 19.

Wypadek w woj. podlaskim. Nie żyje 13-latek

Jak podały lokalne media - a co potwierdziła później policja - śmiertelnie potrącony został tam 13-letni chłopak. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w zdarzeniu brał udział 26-letni kierowca audi - przekazała asp. sztab. Anna Zaremba, oficer prasowa KPP w Wysokiem Mazowieckiem, cytowana przez białostocką "Gazetę Wyborczą".

Służby ustalają teraz przyczyny oraz dokładne okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że 26-latek w momencie wypadku był trzeźwy.