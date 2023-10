"Kierowca zakleszczony w aucie". Mężczyzna nie przeżył tragedii na drodze

Do tragedii doszło w poniedziałek wczesnym południem w miejscowości Suków pod Kielcami. Jak wynika z ustaleń policji, 72-latek kierujący osobową kią na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej i Dymińskiej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu audi.

Wypadek pod Kielcami. Nie żyje 72-latek

Doszło wówczas do zderzenia, w którym ucierpiały trzy osoby - obaj kierowcy oraz pasażerka kii. 72-letni mężczyzny w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Jak przekazał lokalny portal echodnia.eu, "kierowca kii był zakleszczony w aucie, uwalniali go strażacy".

- Niestety, mimo udzielonej pomocy jego życia nie udało się uratować - przekazała, cytowana przez Polską Agencję Prasową, mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Policja ustala szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.