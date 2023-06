10-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał tuż pod koła osobowego opla. Do wypadku doszło we wtorek po południu w Oświęcimiu. Dziecko doznało obrażeń ciała i trafiło do szpitala – podała rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.