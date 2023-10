Paraliż komisji i "gigantyczna kolejka". Zabrakło kart do głosowania

Wybory parlamentarne 2023 zmobilizowały Polaków do spełnienia swojego obywatelskiego obowiązku. Wybory tłumnie ruszyli do urn, a z komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej dowiedzieliśmy się, że frekwencja na godzinę 17:00 wyniosła 57,54 proc. To o około 12 proc. więcej niż w roku 2019. Ogromne zainteresowanie głosowaniem spowodowało pewne problemy - w niektórych komisjach brakuje kart do głosowania.

- W ostatnich trzech godzinach otrzymaliśmy ogromną liczbę zgłoszeń, to jest kilkadziesiąt takich zgłoszeń, z obwodowych komisji wyborczych o zapotrzebowaniu na dodatkowe karty. Karty z rezerw na bieżąco rozwozimy do obwodowych komisji wyborczych - powiedział PAP Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, który koordynuje organizację wyborów - powiedział PAP Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, który koordynuje organizację wyborów

Warszawa. Zabrakło kart do głosowania. "Czekamy już od 15 minut"

Od jednej z naszych czytelniczek dowiedzieliśmy się, że problem z kartami do głosowania występuje również w stolicy. "W Warszawie w komisji 126 przy ul. Rzymowskiego też zabrakło kart" - napisała w wiadomości do redakcji RadioZET.pl.

Dodała, że wyborcy czekali na dowiezienie kart ponad 30 minut. W tym czasie pod lokalem wyborczym wytworzyła się "gigantyczna kolejka, co najmniej na godzinę oczekiwania"

Przypomnijmy, że zgodnie z planem komisje wyborcze zamykają się o godzinie 21:00. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się o godzinie 18:30 Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW zapewnił, że wszyscy wyborcy, którzy staną w kolejce przed godziną 21:00 będą mogli zagłosować.