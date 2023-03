O decyzji krakowskiego sądu poinformował w poniedziałek obrońca Pawła P. mec. Krzysztof Woliński. - W konsekwencji utrzymano w mocy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce szanujemy orzeczenia sądowe - powiedział.

Sprawa Iwony Wieczorek. Sąd zdecydował

Woliński dodał, że "dla jego klienta jest to kwestia zgromadzenia sporej kwoty". - Ta była jednak znana już dawno. Liczyliśmy na to, że sąd może podzieli mój pogląd, ale tego nie zrobił. W konsekwencji sprawa na tym etapie jest zamknięta - dodał mec. Woliński.

Paweł P. jest kolegą Iwony Wieczorek, który był z nią w noc jej zaginięcia - w lipcu 2010 roku. Wiadomo, że Paweł i Iwona, wraz z grupą znajomych udali się na działkę należącą do babci mężczyzny, a następnie bawili się w sopockim Dream Clubie. Na podstawie billingów z telefonu zaginionej śledczy ustalili, że już po wyjściu z klubu kobieta kilkanaście razy dzwoniła do Pawła P. Mężczyzna był też wielokrotnie przesłuchiwany, a działka babci i jego mieszkanie zostały dokładnie przeszukane.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Paweł P. z zarzutami

Pod koniec 2022 roku wobec Pawła P. wystosowano zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego. Mężczyzna miał usuwać dowody, zacierać ślady przestępstwa oraz podawać nieprawdziwe informacje w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Wówczas prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego na kwotę 50 tys. zł.

Iwona Wieczorek była po raz ostatni widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, 19-letnia wówczas dziewczyna po spotkaniu na działce udała się ze znajomymi do jednego z sopockich klubów. Do domu w Gdańsku wracała sama, co potwierdzają nagrania z kilku kamer monitoringu - do celu jednak nigdy nie dotarła. Poszukiwania kobiety trwają od ponad 12 lat. Jak do tej pory nie udało się jednak natrafić na żaden ślad, który pomógłby rozwikłać tę zagadkę.

